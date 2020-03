Governor Walz has ordered a “Shelter-At Home” decree effective March 27th at midnight through April 10th.

The plan is for staff to report back to the building on May 1st as that is already scheduled as an Inservice Day. Students' first day back will be Monday, May 4th.

School Assignments and Daily Attendance:

Grades 3-12 will begin using Google Classroom for instruction with K-2 students receiving instruction through SeeSaw. Daily attendance is mandatory and will be gathered by homeroom teachers and advisors.

Given the Shelter-in-Place order, all paper materials needed through April 10th for students who have already identified as having no internet access will be provided to students through a direct delivery system.

Childcare:

St. James Public Schools is still responsible for providing school aged childcare for essential employees during the closure. Gov Walz also directed licensed daycares to remain open, therefore St. James Childcare will remain open. .

Food Service:

St. James Public Schools will continue to provide meals to all St. James students age 18 and under at rural homes which have already identified as needing meals and at in town bus stops.

Internet and Backpack Access:

Due to the Shelter-in-Place order, we will not be able to use community internet access locations. School administration is working with the City of St. James to find a solution for students without internet access.

Students will not be able to access the school-based Food Pantry after Friday, March 27 through April 10th. The school is working to find a solution for delivering Backpacks to those utilizing the Backpack and Food Pantry programs.

Un mensaje de Administración de las Escuela de St. James

El Gobernador Walz, ordenó un decreto de "Refugio en el Hogar" en vigencia desde el 27 de marzo a la medianoche hasta el 10 de abril.

El plan es que el personal regrese al edificio el 1 de mayo, ya que este ya estaba programado como un Día de Servicio. El primer día de regreso de los estudiantes será el lunes 4 de mayo.

Asignaciones Escolares y asistencia Diaria:

Los grados 3-12 comenzarán a usar Google Classroom para la instrucción y los estudiantes de K-2 recibirán instrucción a través de SeeSaw. La asistencia diaria es obligatoria y será reunida por maestros y consejeros de aula.

Dado el pedido de Refugio en el Lugar, todos los materiales en papel necesarios hasta el 10 de abril para los estudiantes que ya se han identificado como que no tienen acceso a Internet se proporcionarán a los estudiantes a través de un sistema de entrega directa.

Cuidado de niños:

las Escuelas Públicas de St. James todavía son responsables de proporcionar cuidado de niños en edad escolar a los empleados esenciales durante el cierre. Governador Walz también ordenó que las guarderías con licencia permanezcan abiertas, por lo tanto, St. James Childcare permanecerá abierto.

Servicio de alimentos:

Las Escuelas Públicas de St. James continuarán brindando comidas a todos los estudiantes de St. James de 18 años y menor en hogares rurales que ya han identificado que necesitan comidas y en las paradas de autobús de la ciudad.

Acceso a Internet y Alimentos:

Debido al pedido de Refugio en el Lugar, no podremos usar ubicaciones de acceso comunitario a Internet. La administración escolar está trabajando con la Ciudad de St. James para encontrar una solución para los estudiantes sin acceso a internet.

Los estudiantes no podrán acceder a la despensa de alimentos en la escuela después del viernes 27 de marzo al 10 de abril. La escuela está trabajando para encontrar una solución para entregar alimentos a aquellos que utilizan los programas Mochila y Despensa de Alimentos.